راغب علامة يجهز مفاجأة غنائية للجمهور بـ«خايف من إيه»

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان راغب علامة لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «خايف من إيه» باللهجة المصرية، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب خلال أسبوعين من شهر سبتمبر الجاري.

راغب علامة يستعد لطرح أحدث أعماله

وتأتي اغنيه «خايف من إيه» باللهجة المصرية ضمن سلسلة أعمال فنية يسعى من خلالها راغب علامة للحفاظ على مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء العربي، مع تقديم أغنيات قريبة من الجمهور المصري.

كلمات اغنية «خايف من إيه»

وتبدأ كلمات الأغنية بمطلع: "وبقولك إيه... خايف من إيه... بالوقت بقول للعالم إني بحبك... حبينا كتير ودارينا كتير، وهو جاي الوقت اللي أنا أبادر وأعلن فيه حبّك... أنا دايب فيك حبيبي والشوق مقدرش عليه".

أحدث اعمال راغب علامة

ومن ناحية اخري، انتهى راغب علامة من تسجيل أغنيته الجديدة «حبيبتي أحلى واحدة»، بمشاركة الفنان عصام كاريكا، وكلمات الشاعر محمد هلال، وتعاون راغب علامة مع الملحن كاريكا من قبل فى عدد من الأعمال الناجحة منها: لو دارت الأيام، واللى افتكرتوا.

اخر اعمال راغب علامة

بينما كان اخر اعمال راغب علامة هي أغنية بعنوان «بيروت ولا روما» التي طرحها مؤخرا على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، كلمات فيليبينو، ألحان محمد يحيى، توزيع إيلي بربر، وغناها راغب باللهجة المصرية.

كما طرح أغنية "ترقيص"، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد الزعيم، وحققت نحو 3 ونصف مليون مشاهدة على يوتيوب منذ طرحها قبل أربعة أشهر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.