طُرح الإعلان الرسمي للفيلم الرومانسي المنتظر "هيبتا: المناظرة الأخيرة"، بطولة النجمة منة شلبي، والذي يقدّم فصلًا جديدًا من عالم "هيبتا" الشهير، لكن بروح وأحداث مختلفة، تمزج بين المشاعر الإنسانية وأسئلة العصر الحديث.

منة شلبي تقع في حب الذكاء الاصطناعي في هيبتا الجديد

ويكشف الإعلان الذي تصدرته منة شلبي عن تجربة درامية معاصرة، حيث تتقاطع التكنولوجيا مع تفاصيل حياتنا العاطفية، لتضع الجمهور أمام تساؤلات جريئة: هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يفهم الحب؟ أم أن الإنسان سيبقى سرّه الأكبر؟



ويقدّم الفيلم أربع حكايات جديدة تعكس وجوهًا مختلفة للحب، بينما تقود شخصية "سارة" التي تجسّدها النجمة منة شلبي الخيط الدرامي الرئيس، في مناظرة عامة تحمل الكثير من المفاجآت.

ويشارك في البطولة كلّ من كريم فهمي، ومحمد ممدوح، وجيهان الشماشرجي، وسلمى أبو ضيف، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك، إلى جانب ظهور خاص للنجم هشام ماجد، الذي يضيف جرعة تشويق غير متوقعة للأحداث.



"هيبتا: المناظرة الأخيرة" مأخوذ عن قصة للكاتب محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

ومن المقرر أن ينطلق عرضه في دور السينما المصرية يوم 8 أكتوبر، على أن يبدأ عرضه في باقي الدول العربية يوم 9 أكتوبر.