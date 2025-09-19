فيلم براد بيت يثير الجدل F1: The Movie يحطم شباك التذاكر العالمي بإيرادات قياسية

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق فيلم السباقات الجديد للنجم العالمي براد بيت F1: The Movie إيرادات ضخمة وصلت إلى 623 مليونا و438 ألف دولار منذ طرحه يوم 27 يونيو الماضي ليصبح واحدا من أبرز الأعمال التي تنافس بقوة في شباك التذاكر العالمي هذا العام العمل من إنتاج شركة وارنر بروس وقد انقسمت الإيرادات بين 189 مليونا و338 ألف دولار في السوق الأمريكي و434 مليونا و100 ألف دولار من الأسواق العالمية

الفيلم أثار جدلا واسعا بين عشاق رياضة الفورمولا 1 بسبب اختيار براد بيت البالغ من العمر 61 عاما لتجسيد شخصية السائق المخضرم سوني هايز الذي يعود بشكل غير متوقع إلى المنافسة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر وقد جاءت مشاهد السباقات في العمل واقعية ومبهرة حيث حرص صناع الفيلم على دمج تاريخ الفورمولا 1 مع حبكة درامية ولمسة هوليوودية بصرية لافتة

النجم العالمي لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات شارك بتقديم استشارات مهمة لصناع العمل حول تفاصيل السباقات وطبيعة شخصية السائقين إلا أن مسألة العمر ظلت محل نقاش واسع إذ اعتبر كثيرون أن ظهور سائق في سن الحادية والستين بعيد عن الواقع خاصة أن الإسباني فرناندو ألونسو البالغ 44 عاما يعد حاليا أكبر سائق في البطولة إلا أن التاريخ يشهد استثناءات مثل فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون اللذين تسابقا في سن الخامسة والخمسين وكذلك لويجي فاجيولي الذي حقق الفوز في سن الثالثة والخمسين