نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلا حديد تتصدر تريند جوجل بعد نشر صور من المستشفى ومعركتها مع مرض لايم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد قوائم البحث على جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما شاركت جمهورها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا مؤثرة من داخل المستشفى، ظهرت فيها وهي تستلقي على السرير الطبي، وتكتب لمتابعيها: "أنا آسفة لأنني أغيب دائمًا، أحبكم جميعًا"، في رسالة تحمل مزيجًا من الشفافية والحنين لجمهورها.

بيلا، البالغة من العمر 28 عامًا، كانت قد شُخّصت بإصابتها بـ مرض لايم منذ عام 2012، وهو المرض المزمن الذي تعاني منه منذ سنوات، ورغم أنها لم تكشف عن السبب المباشر وراء وجودها في المستشفى مؤخرًا، فإن الصور التي نشرتها أظهرت تفاصيل إنسانية قريبة منها؛ حيث ظهرت بجانب عروسة من الكروشيه، تتناول البيتزا، وتستمتع بمشهد غروب الشمس وقوس قزح من نافذة غرفتها، كما شاركت لقطات أخرى لزيارات عائلتها وأصدقائها الذين حرصوا على التواجد بجوارها.

اللافت أن تفاعل المشاهير والأقارب جاء سريعًا، حيث علّقت والدتها يولاندا حديد بوصفها "محاربة داء لايم"، بينما أرسلت شقيقتها جيجي حديد كلمات دعم مليئة بالحب قائلة: "أحبكِ وأتمنى أن تشعري بالقوة والطمأنينة التي تستحقينها قريبًا". أما النجمة نيكي ريد فقد كتبت: "أرسل لك الحب والنور والأفكار الإيجابية للشفاء".

يُذكر أن مرض لايم لم يكن حكرًا على بيلا حديد، فقد أصيب به أيضًا عدد من المشاهير والفنانين عالميًا، بينهم والدتها يولاندا حديد نفسها، والمغنية الكندية أفريل لافين التي تحدثت عن معاناتها مع المرض لفترات طويلة، وكذلك الممثل أليك بالدوين الذي كشف في تصريحات سابقة عن رحلته المؤلمة مع داء لايم. هذه الحالات جعلت المرض يحظى بتركيز إعلامي أكبر باعتباره من الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المصابين.