لبلبة تعيش لحظة استثنائية مع أطفال ذوي الهمم

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة الكبيرة لبلبة عن فرحتها العميقة بلقاء مجموعة من الأطفال من ذوي الهمم خلال إحدى الفعاليات الفنية الأخيرة، ووصفت تلك اللحظة بأنها حلم انتظرته أكثر من 15 عامًا، مؤكدة أنها كانت تتوق لمشاركتهم الضحك والبهجة.

وأكدت النجمة القديرة أنها ترى جميع أطفال العالم بمثابة أبنائها، خاصة أنها لم تُرزق بالإنجاب، قائلة إنها تعتبر كل طفل جزءًا من حياتها وسببًا في استمرار عطائها. وأضافت أن مشاركتها في أي نشاط يخص ذوي الهمم ليست مجرد حضور فني أو إعلامي، بل واجب إنساني ورسالة محبة.

وشددت لبلبة على أن الفن الحقيقي لا يقتصر على الترفيه فقط، بل يمتد ليكون جسرًا للتسامح ونشر الأمل، مشيرة إلى أنها تجد أجمل تكريم لها في بث طاقة الحب والبهجة سواء من خلال أدوارها أو لقاءاتها المباشرة مع الناس.

وفي سياق متصل، افتتحت دار الأوبرا المصرية فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، بحضور وزراء الثقافة والشباب والتضامن، إلى جانب شخصيات عامة ونجوم من مختلف المجالات، في أجواء احتفالية جسدت التقاء الفن بالإنسانية.