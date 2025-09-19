لهذا السبب.... لميس الحديدي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - لميس الحديدي تتصدر تريند جوجل بعد برومو برنامجها الجديد على شاشة النهار

خطفت الإعلامية لميس الحديدي الأنظار وتصدرت تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد عرض قناة النهار البرومو الرسمي لبرنامجها الجديد الصورة، الذي من المنتظر عرضه قريبًا. ظهورها في البرومو حمل الكثير من الرسائل التي عكست شخصيتها القوية ومسيرتها الممتدة في عالم الصحافة والإعلام لما يزيد عن ثمانية وثلاثين عامًا.

لميس تحدثت في الإعلان عن مشوارها الطويل الذي لم يكن سهلًا، مؤكدة أن الطريق لم يكن مفروشًا بالورود فقط ولا بالشوك وحده، بل كان مليئًا بالتحديات التي صنعت اسمها كواحدة من أبرز الإعلاميات في الوطن العربي. كما تناولت الانتقادات التي واجهتها على مدار سنوات عملها، معتبرة أن صراحتها وأسلوبها المباشر جزء أساسي من طبيعة عملها الصحفي والإعلامي، حيث ترى أن دور الإعلامي ليس التودد للضيف بقدر ما هو البحث والتدقيق في كل كلمة تُقال.

وأبرزت لميس الحديدي في البرومو مواقفها الثابتة، إذ أكدت انحيازها الدائم للمهنة التي تنتمي إليها، ولدفاعها عن الحريات والوطن والقضية الفلسطينية، مع إشارة واضحة إلى انتمائها الكبير للنادي الأهلي.

كما شددت على أن سر استمرارها طوال هذه السنوات يكمن في الإصرار والإرادة، موضحة أنها لا تعد جمهورها بالكشف عن كل الحقيقة، لكنها تعدهم دائمًا ببذل أقصى جهد للوصول إلى أكبر قدر منها.

تفاعل الجمهور مع كلماتها كان لافتًا، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بموجات من الإشادة والجدل، ما جعل اسمها يتصدر التريند سريعًا. وزاد الاهتمام بظهورها الإعلامي الجديد مع تداول خبر تحذيرها الأخير من حساب مزيف ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات باسمها، الأمر الذي دعاها للتأكيد على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء تلك المحاولات الاحتيالية.

