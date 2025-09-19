كريم الحسيني يترك رسالة مؤثرة لجمهوره .... فما القصة ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - كريم الحسيني يثير الجدل على إنستجرام بفيديو "الكباب ولا السلطة" ورسالة صادمة عن الدنيا والآخرة

أشعل الفنان كريم الحسيني مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من برنامجه الشهير الكبسولة، حمل عنوانًا لافتًا هو "الكباب ولا السلطة"، والذي تحول سريعًا إلى حديث المتابعين بسبب ما تضمنه من إسقاطات مثيرة للجدل حول الدنيا والآخرة.

في الفيديو، روى الحسيني مشهدًا تمثيليًا داخل أحد المطاعم، حيث دخل شخصان؛ الأول اكتفى بطلب "سلطة"، بينما طلب الآخر "كيلو كباب وكيلو كفتة" من كل صنف. المفاجأة جاءت في تفاعل الجرسون، إذ تجاهل الزبون الأول الذي اكتفى بالسلطة، وأولى كل اهتمامه بالثاني الذي طلب كميات كبيرة من الطعام، في إشارة لافتة إلى طبيعة التعامل البشري المبني على المصلحة والمكاسب المادية.

لكن ما أثار الجدل أكثر كان الخلاصة الفلسفية والروحية التي طرحها الحسيني في نهاية المقطع، إذ شبّه "السلطة" بالدنيا الزائلة، بينما "الكباب والكفتة" مثّلا العمل الصالح والرصيد الحقيقي الذي يجب أن يسعى الإنسان لتجميعه في حياته. وأكد أن الرسالة من وراء الفيديو أن الإنسان لا ينبغي أن ينشغل بزخارف الدنيا فقط، بل أن يُكثر من أعمال الخير التي تبقى له بعد الرحيل.

وتباينت ردود الأفعال على الفيديو بين من اعتبر الرسالة عميقة وبالغة التأثير، مشيدين بقدرة كريم الحسيني على إيصال الأفكار الدينية والفلسفية بأسلوب مبسط وساخر، وبين من رأى أن الطرح كان مبالغًا فيه، معتبرين أن تشبيه الدنيا بـ"السلطة" والكباب بالآخرة قد يفتح بابًا للانتقاد والجدل.

الفيديو سرعان ما حقق تفاعلات بين الجمهور ، ليثبت الحسيني مجددًا أن برنامجه الكبسولة لا يكتفي بالإضحاك أو الطرح السطحي، بل يسعى دائمًا لإثارة النقاش وطرح تساؤلات حول قيم إنسانية ودينية عميقة، حتى وإن جاء ذلك عبر إطار غير تقليدي.