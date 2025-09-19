نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ما تراه ليس كما يبدو.. «نور مكسور» يطل على الجمهور 20 سبتمبر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت منصة «Watch It» البرومو الرسمي لحكاية «نور مكسور» ضمن أحداث مسلسلها الجديد «ما تراه ليس كما يبدو»، وذلك خلال الساعات الماضية، استعدادًا لعرضها قريبًا عبر شاشتها.

موعد طرح أولي حلقات حكاية «نور مكسور»

ومن المقرر أن تنطلق أولى حلقات الحكاية الجديدة يوم السبت 20 سبتمبر حصريًا عبر منصة WATCH IT، لتكون إضافة جديدة للموسم الدرامي المتميز الذي تقدمه المنصة.

منصة «Watch It» تروج لحكاية «نور مكسور»

ونشرت المنصة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الفيديو التشويقي للحكاية، والذي كشف أجواء مليئة بالغموض والتشويق، وعلّقت عليه بعبارة مثيرة: «الانتقام هو أحسن حل؟»، في إشارة إلى طبيعة الأحداث المليئة بالصراعات والدراما الإنسانية.

تفاصيل برومو حكاية «نور مكسور»

وظهرت نور إيهاب، ضمن أحداث البرومو الرسمي لـ حكاية «نور مكسور» إلى الانتقام، بعدما تتعرض لسلسلة من الأزمات في حياتها، نتيجة إقامتها بمفردها، الأمر الذي يجعلها تقع في العديد من الأخطاء، التي تسعى للتخلص منها.

قنوات ومواعيد عرض حكاية «نور مكسور»

تذاع أولى حلقات حكاية «نور مكسور» يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، على منصة «Watch IT»، في تمام الساعة 7 مساء، بينما تكون الإعادة في تمام الساعة 9 صباحًا، كما تذاع عبر قناة DMC، في تمام الساعة 11 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساء.

تفاصيل مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»

يضم مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، 7 حكايات وتقدم كل حكاية في 5 حلقات بفريق عمل مستقل، والمسلسل من إنتاج K Media للمنتج كريم أبو ذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين.