نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال سوداء من داخل سيارتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لاقت تفاعلًا واسعًا من محبيها.

أحدث ظهور لـ ميرنا جميل

وظهرت ميرنا في الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة باللون الأسود، حيث التقطت الصورة من داخل سيارتها، ما أضفى عليها طابعًا عفويًا وبسيطًا يعكس شخصيتها المرحة.

تفاعل الجمهور مع صور ميرنا جميل

وقد حازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، الذين سارعوا للتعبير عن إعجابهم بإطلالتها الجذابة من خلال التعليقات الإيجابية، متغزلين في بساطتها وأسلوبها المميز.

ميرنا جميل تشارك جمهورها لحظاتها

وتحرص ميرنا جميل على مشاركة جمهورها من حين لآخر بلحظات من حياتها اليومية وإطلالاتها المتنوعة، وهو ما يجعلها دائمًا قريبة من متابعيها على السوشيال ميديا.

أحدث اعمال ميرنا جميل

تشارك ميرنا جميل في فيلم كوميدي جديد بعنوان الكراش، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويشارك في الفيلم بجانب داود وميرنا، كل من: شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرين.

وايضا بدأت ميرنا خلال الفترة الماضية، تصوير الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي جاء آخر أجزائه بعنوان دوري الأبطال وعُرض عام 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا، والمسلسل من بطولة شيكو، هشام ماجد، وإخراج معتز التوني.