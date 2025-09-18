عاجل- تفاصيل إحالة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة الجنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت جهات التحقيق إحالة المطربة شيرين عبد الوهاب، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة.

وجاء في التفاصيل أن الفنانة، بتاريخ سابق لتحرير المحضر المؤرخ 5 مايو 2025، بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، قامت بسب المجني عليه، ويعمل مديرًا لحساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام ألفاظ نابية خادشة للشرف والاعتبار، وأثبت ذلك بواسطة الدليل الفني وفقا للتحقيقات.

ولم تقتصر الاتهامات على السب فقط، بل تضمنت أيضا إساءة استعمال وسائل الاتصالات، حيث وجهت المتهمة عبارات سب مباشرة للمجني عليه عبر الهاتف المحمول.

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمة طبقا لنصوص المواد 166 مكرر، 306، 308 مكرر/ 1، 2 من قانون العقوبات المصري، بالإضافة إلى المادتين 70، 76/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات