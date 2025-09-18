نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر عاشور لـ إحياء حفلا غنائيا غدا الجمعة 19 سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي احتفالا باليوم الوطني السعودي.

تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي

والمفترض أن يقدم تامر عاشور خلال حفله الغنائي في مهرجان ليالي مراسي باقة من أفضل أعماله الغنائية المطروحة مؤخرا.

احدث حفلات تامر عاشور

ومن ناحية اخري، يستعد تامر عاشور لإحياء حفل غنائي جديد يوم 26 سبتمبر في التجمع بالقاهرة، يقدم فيه باقة من أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى ميدلي مميز لألحانه الخاصة.

اخر اعمال تامر عاشور

ويذكر ان تامر عاشور، قد طرح خلال الفترة الماضية ألبومه الغنائي الذي حمل اسم «ياه»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وكان من أبرز أغاني الألبوم أغنية «يوم ما تنسى»، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

كلمات أغنية «يوم ما تنسى»

وتضمنت كلمات أغنية «يوم ما تنسى» الآتي: «حضن مين هيساعني بعد حضنك أنت حضن مين، ليل نهار بسأل عليك أنت فين، اشتياقي فين، يوم ما تنسى قولي واعمل فيا معروف على الطريقة يمكن أقدر أنام كام دقيقة، كل حاجة بقيت أعايشها بتطاردني، هو عيب من حبي فيك لو بكيت».