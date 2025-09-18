نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 اعمال.. كمال أبو رية يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان كمال أبو رية حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يواصل تصوير مسلسل بنج كلي وينتظر عرض مسلسل كارثة طبيعية وايضا فيلم برشامة، وايضا مسلسل وتر حساس2.

مسلسل بنج كلي

يواصل كمال ابو رية تصوير مسلسل بنج كلي، مكون من 15 حلقة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج نادين خان، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المقرر عرضه في موسم الـ off season، من بطولة سلمى أبو ضيف ودياب، علا رشدي، محمد مهران، سلوى محمد علي، محسن محي الدين، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل أحد المستشفيات، ويركز على تناول الحالات الطبية المختلفة.

مسلسل وتر حساس2

بدأ كمال ابو رية مؤخرًا تصوير الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس، بطولة غادة عادل، والذي يشهد ظهور شخصيات جديدة لم تكن موجودة بالجزء الأول، ومنهم كمال أبو رية ورانيا منصور، وعلم خبر أبيض أن كمال أبو رية يقدم شخصية رجل متصابي ويتزوج من رانيا منصور شقيقة ابنته غادة عادل خلال الأحداث.

مسلسل كارثة طبيعية

كما ينتظر كمال أبو رية خلال الفترة المقبلة عرض مسلسل كارثة طبيعية، الذي يجمعه بـ محمد سلام، ويخوض من خلاله سلام أولى بطولاته المُطلقة، ويقدم أبو رية خلال الأحداث شخصية مُدرس جغرافيا مُتقاعد وحما محمد سلام.

فيلم برشامة

ويذكر ان كمال أبو رية قد انتهي من تصوير فيلم برشامة بطولة هشام ماجد، ويجسد خلاله دور مراقب في لجنة امتحانات، والفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويجسد هشام ماجد خلال الأحداث دور طالب في لجنة منازل بالثانوية العامة.