نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر.. موعد عرض مسلسل ولد وبنت وشايب على watch it في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة watch it عن موعد طرح مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبدالباقي وليلى زاهر ومروان المسلماني.

موعد عرض مسلسل ولد وبنت وشايب على watch it

ومن المقرر طرح مسلسل ولد وبنت وشايب علي منصة watch it يوم 1 أكتوبر المقبل بمعدل حلقتين كل أربعاء من كل أسبوع.

برومو مسلسل ولد وبنت وشايب

وظهر خلال البرمو أبطال العمل الذين يخوضون رحلة في عالم استثمار عملات البيتكوين، حيث تطلب ليلى زاهر من مروان المسلماني اختراق شركة أدوية، ويستعينوا بـ أشرف عبدالباقي خلال الأحداث، والمسلسل مكون من 10 حلقات ويعتبر أول تجربة إخراجية لزينة عبدالباقي في الدراما، ومن بطولة والدها أشرف عبدالباقي في ثاني أعمالهما معًا بعد فيلم مين يصدق.

أبطال مسلسل ولد وبنت وشايب

ويضم مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة أشرف عبدالباقي، ليلى زاهر، مروان المسلماني، انتصار، ونبيل عيسى، والعمل قصة محمد بركات، سيناريو أحمد الشماع والسيد عبدالنبي، وإخراج زينة عبدالباقي.

قصة مسلسل ولد وبنت وشايب

وتدور أحداث مسلسل “ولد وبنت وشايب” حول رجل مسن يعيش في عزلة داخل منزله ولكن تغير حياته بشكل مفاجئ عندما يدخل منزله شابان يؤدي دوريهما مروان المسلماني وليلى أحمد زاهر، في محاولة لسرقة المنزل ومن هنا تبدء الأحداث.

أحدث أعمال أشرف عبدالباقي

ويذكر ان أشرف عبدالباقي تعاقد علي مسلسل على ضهر راجل، بطولة كزبرة، من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة وإنتاج مها سليم، ويجسد خلاله أشرف شخصية رجل وحيد يبحث عن عائلته، أما كزبرة فيظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية ورداني وهو شاب فقير يسعى للثراء، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه عبر منصة شاهد.