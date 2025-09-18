نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مجلس استشاري لـ "شعبة محرري الفن" بنقابة الصحفيين وتغيير اسمها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت شعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين أول اجتماع لهيئة مكتبها التنفيذي، بمقر النقابة بالقاهرة، بحضور كل من: مصطفى الكيلاني رئيس الشعبة، وعرفة محمود، وأمين خيرالله، وجمال جبريل، ومحمد إسماعيل.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية الخاصة بعمل الشعبة، حيث اتخذ الأعضاء عدة قرارات، جاء في مقدمتها إرسال خطاب إلى نقيب الصحفيين للمطالبة بتغيير اسم الشعبة من "شعبة محرري الفن" إلى "رابطة كتاب ونقاد الفن"، بما يتماشى مع طبيعة عمل الأعضاء ويعبر بشكل أشمل عن مهنتهم.

كما تم الاتفاق بالإجماع على تشكيل هيئة المكتب، حيث تولى عرفة محمود منصب الأمين العام، وأمين خيرالله نائبًا للرئيس، وجمال جبريل أمينًا للصندوق، فيما أُسندت مهمة مقرر العضوية إلى محمد إسماعيل.

وقررت الرابطة تشكيل مجلس استشاري يضم عددًا من الأسماء البارزة في مجال النقد والصحافة الفنية، لدعم خطط تطوير المهنة وتقديم أفكار ملهمة للرابطة وأعضائها.

وأكد أعضاء المكتب التنفيذي أن هذه الخطوات تأتي في إطار وضع أسس تنظيمية واضحة لعمل الرابطة خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تفعيل عدد كبير من الاتفاقيات مع مؤسسات مهمة، لتعزيز حضور الصحافة الفنية داخل المجتمع الثقافي والفني.

وبعد الاجتماع، التقى رئيس الرابطة وأعضاء مكتبها التنفيذي نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي أكد على تعاونه التام مع جميع روابط النقابة، ودعمه الكامل لها.