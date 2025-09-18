فن ومشاهير

الليلة.. راغب علامة وأمينة يحيون احتفالية اليوم الوطني السعودي بـ مهرجان مراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم اللبناني راغب علامة، والمطربة الشعبية أمينة، اليوم أولى حفلات اليوم الوطني السعودي، ضمن فعاليات مهرجان مراسي “ليالي مراسي”، والذي يقام برعاية مراسي البحر الأحمر.

 

مراسي

 

وتستقبل مراسي جمهورها وزوارها حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك من خلال فعالياتها وأنشطتها المخططة، وإتاحة المارينا للزوار حتى شهر أكتوبر المقبل للاستمتاع بفصل الصيف حتى أطول مدة.

 

مهرجان مراسي “ليالي مراسي”

 

يشار إلى أن مهرجان ليالي مراسي، قد استضاف عددًا من نجوم الغناء في الوطن العربي في حفلات مختلفة تقدم بمواصفات عالمية متميزة تتناسب مع الأجواء الصيفية، وأبرزهم: النجم بهاء سلطان، رامي صبري، أحمد سعد، نانسي عجرم، نبيل شعيل، محمود الليثي، وليد توفيق، آمال ماهر،  تامر حسني، محمد رمضان، الشامي وغيرهم.

