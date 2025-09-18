الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الفنانة المصرية هيدي كرم رسالة مؤثرة لجمهورها عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي في "إنستغرام"، تحدثت فيه عن تحول نظرتها للتجارب المؤلمة التي مرت بها، معتبرة أن كل شخص تسبب لها بالأذى كان وجوده في حياتها ضرورة لتعليمها درسًا أو لدفعها نحو تطوير ذاتها.

رسالة ملهمة من هيدي كرم عن تجاوز الألم

وقالت هيدي كرم إنها باتت تتعامل مع من تسببوا لها بالألم بطريقة مختلفة، تساعدها على تجاوزهم وفهم أن كل تجربة في الحياة مرسومة لصالح الإنسان. وأضافت: "وجود أي شخص سبب لك وجع أو ضيق هو في الحقيقة خطوة مهمة لتطور شخصيتك وطموحك وعقلك ونفسك، وفي النهاية بيصب كله في مصلحتك".



وعلى الصعيد الفني، تواصل هيدي كرم تصوير مشاهدها في الموسم الثاني من مسلسل "وتر حساس"، المقرر عرضه في أواخر سبتمبر الجاري عبر شاشة قناة "أون" ومنصة "يانجو بلاي".

وكان الموسم الأول من العمل قد دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حيث جسدت الفنانة صبا مبارك شخصية "سلمى"، وهي دكتورة تجميل تواجه تحديات كبيرة بعد وفاة زوجها في حادث، فيما قدمت إنجي المقدم دور "كاميليا"، ابنة خالة سلمى، وهي محامية طموحة تسعى للحفاظ على زوجها ومكانتها الاجتماعية، لكنها تجد نفسها أمام صراعات معقدة.