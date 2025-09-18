نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. كل ماتريد معرفته عن مسلسل "وتر حساس" الجزء الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل وتر حساس مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد أعلان عرضه على قناة «ON» لعرض مسلسل «وتر حساس 2»، من بطولة مجموعة من ألمع نجوم الدراما، وذلك بداية من يوم الأحد 21 سبتمبر المقبل.

وتر حساس 2



مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس 2"

يعرض المسلسل على قناة ON بدءًا من يوم الاحد الساعة الثامنة مساء

كما يعرض على منصة يانجو بلاى بالتعاون مع المتحدة استديوز.

أبطال وصناع مسلسل "وتر حساس 2"

وتر حساس 2» من بطولة مجموعة من النجوم، منهم محمد محمود عبدالعزيز، وغادة عادل، وكمال أبورية، ورانيا منصور، ونبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وتميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.



قصة مسلسل "وتر حساس 2"

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، إضافة إلى عديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع.