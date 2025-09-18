نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز المحطات في حياة أيناس الدغيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المخرجه أيناس الدغيدي مؤشرات بحث جوجل وتريند منصات السوشيال ميديا، ومعدلات البحث عبر جوجل بسبب انتشار أخبار زواجها خلال شهر أكتوبر في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأهل والأصدقاء ولهذا يعرض لكم دوت الخليج الفني أبرز المحطات في حياة المخرجه أيناس الدغيدي.

تخرجت إيناس عبد المنعم الدغيدي من المعهد العالي للسينما في القاهرة العام 1975. أخرجت فيلمها الأول في العام 1985 وتعتبر أول امرأة تخرج أفلامًا روائية طويلة في مصر. أخرجت 16 فيلما روائيا طويلًا.

و اقتحمت مجال الإنتاج السينمائي من خلال شركة «فايف ستارز» حيث أنتجت 7 أفلام روائية وهي استاكوزا - دانتيلا- الوردة الحمراء - كلام الليل - الحكاية دول حكاية مع المخرج أحمد السبعاوي الذي قام بإستبدال المخرجة إيناس الدغيدي به - مذكرات مراهقة - الباحثات عن الحرية - ما تيجي نرقص وجميعها من إخراج إيناس الدغيدي، ولاقت بعض أفلامها جدلًا حادًا من البعض بدعوى الموضوعات أو المشاهد.

و أدلت في 2008 خلال مقابلة تليفزيونية عن رأيها القاضي بالسماح بترخيص مهنة الدعارة في مصر، حيث تعتقد «أن السماح بها قانونيا يمنح الدولة الإشراف الطبي والجنائي على ممارسي هذه المهنة» الغير قانونية حسب القانون المصري، «بدلا من ممارستها في الخفاء ونشر الأمراض» حسب تعبيرها. وقد تعرضت لحملة ضدها من معارضين لما اقترحته.

نالت إيناس الدغيدي العديد من الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها منها:

جائزة العمل الأول من الجمعية المصرية لفن السينما العام 1985.

شهادة تقدير من مجلس نقابة المهن السينمائية العام 1986.

جائزة تقدير من الجمعية المصرية لكُتاب ونُقاد السينما العام 1989.

جائزة من المهرجان القومي الحادي عشر للفنون المصرية.

جائزة أحسن إخراج من مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي الثالث عشر العام 1997.

جائزة الإنتاج المتميز من مهرجان الأسكندرية السينمائي الدولي الثالث عشر العام 1997.

شهادة تقدير من مهرجان بيونغ يانغ السينمائي الدولي وجائزة أحسن إخراج عن فيلم دانتيلا العام 1998.

جائزة أفضل فيلم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام 2001.

جائزة شكر من مهرجان بيروت السينمائي العام 2001.

جائزة أفضل فيلم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام 2004.

شهادة تقدير من مهرجان جمعية الفيلم السنوي الثاني والثلاثين لجمعية السينما 2005.