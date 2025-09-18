مسلسل حلم أشرف يشغل مؤشرات بحث جوجل.. تعرف على السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل حلم أشرف التركي تريند جوجل ومنصات السوشيال ميديا لعد أعلان عرضه وفي الإعلان الترويجي الأوّل، لـ "حلم أشرف2"، لم يطل الانتظار على جمهور المسلسل المتشوقين لإجابة السؤال، عمّا إذا كانت "أشرف: الممثل شاتاي أولوسوي" قد عرف أخيرًا أن "نيسان: الممثلة: ديميت أوزدمير" هي حبُّ طفولته التي يبحث عنها؟.. ربمّا لا تبدو الإجابة محسومة، لكنّها على ما يبدو أدركت على الأقل أنها هي "رؤيا"، بعد أن وضعت صورة طفولتها أمامه، على طاولة الزيارة في السجن.

ويحكي مسلسل عن قصة أربع نساء ورجل واحد تتقاطع حياتهم عبر أسرار الماضي: ليمان، وشاهيكا، ومين، وسوزي، ودمير. وتتعرض صدقاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض إلى الاختبار، ما يكشف عددا من الأسرار، ويتسبب في مواجهات يتوقع أن ينجذب إليها المشاهدين.

والعمل من بطولة بورتشين تيرزي أوغلو، وتايانش أيايدين، وسيلين شيكيرجي، ودويغو ساريشين، وغوكجه أيوب أوغلو.

و ينطلق مساء اليوم، 17 سبتمبر، عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل «حلم أشرف»، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي تمكن من خطف الأنظار وإثارة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

و تم الاعلان مؤخرا عن بداية عرض المسلسل التركي Ben Leman "أنا ليمان" على القنوات التركية قبل نهاية الشهر الجاري، وهو مسلسل من إخراج سميح باغجي، وإنتاج NTC Medya، وهو مقتبس من قصة ليكتا،تورون، وسيناريو ليكتا تورون وهلال يلديز