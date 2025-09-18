مسلسل وتر حساس يتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل وتر حساس مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات القليله الماضيه بعد أعلان عرضه على قناة «ON» لعرض مسلسل «وتر حساس 2»، من بطولة مجموعة من ألمع نجوم الدراما، وذلك بداية من يوم الأحد 21 سبتمبر المقبل، حيث يعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

و كشفت الفنانة رانيا منصور عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "وتر حساس"، الجزء الثاني، المقرر عرضه على قناة "ON".

وتر حساس 2» من بطولة مجموعة من النجوم، منهم محمد محمود عبدالعزيز، وغادة عادل، وكمال أبورية، ورانيا منصور، ونبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وتميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

ويتناول المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية المتنوعة، مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، إضافة إلى عديد من الموضوعات المهمة التي تمس الأسرة والمجتمع