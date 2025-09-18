نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاءات توعية وورش وعروض في برنامج المواطنة بقرية البدرمان بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور كبير من أهالي قرية البدرمان بمحافظة المنيا، شهد مركز الشباب بالقرية باقة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج تعزيز قيم وممارسات المواطنة والانتماء، الهادف إلى زيادة الوعي الثقافي والفكري للأطفال والشباب. الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا.

و بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، أعقبه كلمة رحاب توفيق مدير عام ثقافة المنيا، التي قدمت الشكر لقيادات الوحدة المحلية والشباب والرياضة على تعاونهم المثمر، وأوضحت دور الثقافة في نشر الوعي وتشكيل وجدان المجتمع، وحثت الأهالي على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة، مؤكدة أهمية برنامج المواطنة في نشر الوعي والوصول إلى القرى. وذلك بحضور محمد فوزي العربي رئيس الوحدة المحلية بالبدرمان.

وتضمنت الفعاليات ندوة توعوية من صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، قدمها فريق من المتخصصين وتناولوا خلالها خطورة الإدمان على صحة الإنسان، ودور الصندوق في علاج وتأهيل المدمنين وتمكينهم من بناء حياة جديدة بعيدة عن المخدرات.

وأقيمت ندوة بعنوان "الشائعات ووسائل التواصل الاجتماعي" قدمها حمادة محمد عبد الرحمن مدير بيت ثقافة ديرمواس، أوضح خلالها أنواع الشائعات وخطورتها على الفرد والمجتمع والأمن القومي، وأسباب انتشارها مثل غياب المعلومات الرسمية أو الرغبة في التضليل.

وناقش إسحاق فوزي، الأخصائي الاجتماعي، طرق مواجهة هذه الظاهرة عبر التحقق من المصادر الرسمية ودور الدولة في الرد على الشائعات.

و كما أكدت سامية قطب من العلاقات العامة لمجلس مدينة ديرمواس على دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في التصدي لهذه الظاهرة.

وأقيمت ورشة فنون تشكيلية نفذتها الفنانة ناهد محمد، حيث تم تدريب الطلاب على استخدام الألوان الخشب والفلوماستر ومهارات التلوين للتعبير عن مناظر طبيعية وحسن اختيار الألوان. كما أُقيمت ورشة لتمكين المرأة ودعم المهارات الحرفية لتعليم صناعة الإكسسوارات باستخدام الأستك والخرز، قدمتها المدربة فاطمة محمود.

وشهدت الفعاليات التي ينفذها إقليم وسط الصعيد الثقافي بإشراف جمال عبد الناصر، ومن خلال فرع ثقافة المنيا، وبيت ثقافة ديرمواس إقبالا على معرض ومنفذ بيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

واختتمت بعرض فني لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، وقدمت خلاله مجموعة من الأناشيد والمدائح النبوية مثل: مدد مدد مدد، الله على نور رسول الله، يا صلاة الزين على نبينا، وعاشق جمالك يا نبي، والتي شهدت تفاعل الحضور.