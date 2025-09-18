المهرجان التجريبي كما يراه المسرحيون العرب" في العدد الجديد من جريدة مسرحنا"

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد 942 من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي.

ي قسم "الأخبار والمتابعات"، نقرأ خبرا عن عرض "Gen Z" ضمن عروض المسرح التوعوي بالإسكندرية، وتكتب ياسمين عباس عن حفل توقيع كتابي "مسرح ما بعد الدراما" و"جماليات الأداء" للدكتورة مروة مهدي، وتنقل همت مصطفى وقائع حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتستعرض همت مصطفى تفاصيل تدشين المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال.

وتقدم تغريد حسن ملفا خاصا عن ندوات مؤتمر "نحو سياسة وطنية لتطوير المسرح المدرسي" الذي نظمه المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، فيما تلتقي آلاء عاطف مع فريق عرض "سجن مع إيقاف التنفيذ".

وفي قسم "الحوارات والتحقيقات" تلتقي رنا رأفت مع نخبة من المبدعين العرب للتعرف على أرائهم حول مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وتلتقي صوفيا إسماعيل مع الدكتور محمود فؤاد صدقي، للحديث حول مهرجان القاهرة لمسرح العرائس.

وفي قسم "نوافذ" يستعرض حسن عبد الهادي أهم ما جاء في كتاب "ما الدراماتورجيا؟" لبيرت كاردولو، ترجمة د. محمد رفعت يونس، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من كتاب "العلاقة بين الأداء المشاهد والأداء التشاركي" لجيمس هاملتون.

ويقدم الدكتور سيد علي إسماعيل، في ختام العدد، الجزء السابع والثلاثين من سلسلة النقد المسرحي السري والمجهول في مصر بعنوان "شُرم بُرم.. مفاجأة درويش الأسيوطي".

جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر أسبوعيا عن هيئة قصور الثقافة، ضمن إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان.

وتضم هيئة التحرير: الكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، تدقيق لغوي محمود رضوان، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني وليد يوسف.

لقراءة العدد كاملا:

https://www.gocp.gov.eg/masr7na/default.aspx