انطلاق ورشة ابدأ حلمك السينمائية بقصر ثقافة الإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة الإسماعيلية انطلاق فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك"، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بهدف نشر الثقافة السينمائية وتنمية المهارات الفنية للشباب.

و بدأت الفعاليات بورشة تصوير سينمائي قدمها الفنان زايد نايف، المصور السينمائي ومدير التصوير والإضاءة، حيث قدم شرحا عمليا ونظريا لمبادئ التصوير السينمائي، شمل زوايا اللقطة، أنواع العدسات، الإضاءة، عمق الميدان، والفرق بين اللقطة المقربة والبعيدة، مؤكدا أهمية اختيار الأدوات البصرية وفق رؤية المخرج، ودور الإضاءة في تكوين الصورة السينمائية. كما شارك في تقييم ومناقشة الأعمال التي نفذها المتدربون ضمن الورشة.

وفي ورشة السيناريو، قدم المخرج وكاتب السيناريو عصام حلمي محاضرة تدريبية تناول فيها أساسيات كتابة السيناريو وتحويل الفكرة أو القصة إلى نص فني متكامل يضم المشاهد، الحوار، البنية الدرامية، والمكان والزمان.

وأكد حلمي أن السيناريو الجيد يجب أن يحمل رسالة واضحة ويعكس صراعا دراميا متماسكا، مع إبراز الشخصيات كعناصر فاعلة في نقل الفكرة والدراما، وليس مجرد حوار مكتوب. كما استعرض خبراته في مجالات الكتابة والإخراج، وأعماله كمساعد مخرج ومخرج منفذ بعدد من الأفلام والمسلسلات.

"ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" أحد البرامج التدريبية المهمة التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وتنفذه الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وينفذ بفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي بإدارة د. شعيب خلف. ويهدف إلى نشر الثقافة السينمائية وتنمية المهارات الفنية للشباب والفئات العمرية المختلفة.