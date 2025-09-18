نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة تثقيفية للأطفال بقصر الأمير محمد علي ضمن أنشطة أتوبيس الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، جولة تثقيفية جديدة لأطفال مكتبة حلوان العامة، من خلال أتوبيس الفن الجميل، إلى متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

واستقبل الأطفال محمد البرديني، مدير عام المتاحف التاريخية ومدير عام المتحف، حيث أدار حوارا معهم عن تاريخ الأسرة العلوية وأهم إنجازاتها في مجال العمارة، كما عرف الأطفال على أهم مقتنيات القصر وصاحبه الأمير محمد علي توفيق، حفيد محمد علي باشا الكبير، وذلك من خلال مجموعة من الصور النادرة.

وتواصلت الفعاليات بجولة داخل أرجاء القصر، أوضحت خلالها الأثارية هبة حامد، أن القصر ينقسم إلى ثلاث سرايات رئيسية، الأولى تعرف بسراي الإقامة وتتميز بزخارفها وجدرانها المغطاة بالقاشاني المصنوع خصيصا لها، وتضم قاعات شتوية وصيفية وقاعة الحرملك للسيدات.

وتعرف الثانية بسراي العرش، وكان يجتمع فيها الأمير مع كبار رجال الدولة، وتتميز بصور العائلة العلوية وسقف خشبي مذهب.

و أما السراي الأخير فهي مخصصة لاستقبال الضيوف وعقد الجلسات الرسمية، وتتميز بأثاث فاخر ومنحوتات رائعة وصور وتماثيل نصفية لأفراد العائلة.

و توجه الأطفال بعد ذلك إلى متحف الصيد الذي يضم مجموعة متنوعة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة التي قام باصطيادها الملك فاروق والأمير يوسف كمال، بالإضافة إلى بنادق الصيد الخاصة بهما.

و كما شاهدوا المسجد الملحق بالقصر، الذي أمرت ببنائه الأميرة أمينة هانم الهامي، والدة الأمير محمد علي، لتعليم الأطفال القيم الدينية.

و نفذت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، واختتمت بورشة رسم نفذتها سارة علي،و تضمنت تصميم لوحة تعبر عن التلوث الضوضائي، فيما قدمت يمنى حسين لقاء حول مفهوم إعادة التدوير، ودوره في تنمية الخيال والإبداع، والحفاظ على البيئة.