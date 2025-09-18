نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجمة التونسية يسرا مسعودي تودع الصيف بإطلالة ساحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت النجمة التونسية يسرا مسعودي مجموعة صورة عبر صفحتها الشخصية فيس بوك وانستجرام حول زيارتها الأخيرة من إحدى الأماكن الساحلية..

ونالت مجموعة الصور إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا..

وشارك يسرا مسعودي في العديد من الأعمال الفنية والدرامية لعل ابرزها القاهرة كابول وعودة خالتي وشارع ٩ بالإضافة إلى جوما والزوجة الخامسة وعاشق السراب..

وقدمت يسرا مسعودي ظهور جيد عبر الشاشة الصغيرة في فترة تواجدها بداية من عام ٢٠١٩ كما إنه ا تحضر لإحدى الأعمال الفنية في رمضان المقبل..