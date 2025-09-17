نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " كلهم بيحبوا مودي"..7 نساء في حياة ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينافس الفنان ياسر جلال في السباق الرمضاني القادم 2026 بمسلسل " كلهم بيحبوا مودي"، ويطل علي جمهوره بشكل مختلف ويغير جلده للمرة الأولي ويقدم شخصية كوميديا مختلفة اعتاد أن يشاهده الجمهور.

ياسر جلال دانجوان رمضان

ويعيش ياسر جلال في " كلهم بيحبوا مودي "حالة من الصراع عليه بين النساء، حيث يظهر ياسر بشخصية الدنجوان اسمه مودي ضمن الأحداث، ويشارك معه عدد من النجمات مثل جوري بكر وهدي الإتربي وملكة جمال مصر 2025.

نساء مسلسل " كلهم بيحبوا مودي"

سبق، أعلن ياسر جلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام، عن إنضمام إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 والفنانة جوري بكر، اللتان تعاقدا مؤخرًا لفريق العمل، بالإضافة إلي هدى الإتربي، يمنى طولان، أيتن عامر، ريهام الشنواني، ومعهم الفنانة القديرة ميرفت أمين، لتكسب كافة النساء ضمن أحداث العمل، ليوحي إننا على دراما من نوع مختلف كما أكد ياسر جلال.

ياسر جلال مذيع لـ ابن قاتل

ويذكر ان النجم ياسر جلال قد انتهي مؤخرا من تصوير مشاهد مسلسله الجديد "للعداله وجه آخر"، المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني، الذي يدور في إطار من الإثارة والغموض.

ابطال مسلسل "للعداله وجه آخر"

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، يشارك في بطولتهم إلى جانب ياسر جلال كل من: أروى جودة ومحمد علاء جاميكا وسماء إبراهيم ونور إيهاب ونوران ماجد وعابد عناني ومينا نبيل وأمجد الحجار وإسلام خالد، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

قصة مسلسل "للعداله وجه آخر"

ويجسد ياسر جلال لأول مرة شخصية مذيع تلفزيوني يدعى فؤاد السرجاني، متزوج من أروى جودة، ولديه ابن يتورط على مدار الأحداث في جريمة قتل، ومن هنا يبدأ والده في البحث عن الحقيقة وحل اللغز لكي يحصل على براءة ابنه، وهناك مفاجأت كثيرة ضمن الأحداث.

آخر أعمال ياسر جلال

حقق ياسر جلال نجاحا كبيرا بمسلسل "جودر 2" والذي عرض رمضان 2025، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد.