نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حليم يطرح أحدث أغانيه "على مهلك" بإيقاع المقسوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب الشاب أحمد حليم أحدث أعماله الغنائية بعنوان "على مهلك" على خطى "video lyrics" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب"، جانب عددًا من المنصات الموسيقية المتنوعة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.



تفاصيل الأغنية:



وأكد أحمد حليم أن أغنيته الجديدة تمثل محطة مميزة في مشواره، حيث تحمل مزيجًا بين الكلمة العاطفية واللحن الراقص الذي يناسب الأجواء الشبابية، معربًا عن أمله أن تنال إعجاب جمهوره وتحقق النجاح المنتظر.

وأضاف حليم أن كليب "على مهلك" يأتي بإيقاع المقسوم الراقص الذي يتميز بالخفة والبهجة، وتجمع بين الأجواء الرومانسية المليئة بالإحساس وروح البهجة، في تأكيد على التنوع الغنائي الذي يسعى لتقديمه في كل عمل جديد.

وتقول بعض كلمات الأغنية الآتي:

على مهلك على قلبي وهدي وبراحتك خالص يا معدي

محدش هيحبك قدي ولا نصي كمان

مش هزهق وعينيك هيرقو قلبك

بكرة أسمع صوت دقه

القمر العالي ده من حقه يختفي ويبان.

وجدير بالذكر بأن كليب "على مهلك" من إنتاج شركة غاليديا للإنتاج الفني، ومن غناء المطرب أحمد حليم وكلمات علاء سليمان وألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر.

آخر أعمال المطرب أحمد حلمي:

ويذكر أن آخر أغاني المطرب أحمد حليم كانت خلال الشهر الماضي بعنوان "لأ دي جامدة"، التى نالت نصيبها من استحسان المتابعين وحققت نجاحًا واسعًا لدى الجمهور وهي من كلماته وألحانه، ومن إنتاج شركة غاليديا أيضًا.