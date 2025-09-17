نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلف الكلاكيت: أحمد داود وسلمى أبو ضيف وبسنت شوقي يبدأون التصوير في "إذما" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت العدسة لتوثق لحظة مميزة من كواليس فيلم إذما، حيث بدأ النجوم أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي تصوير مشاهدهم رسميًا، في لقطات حصرية من كواليس العمل بالإضافة إلى انضمام الفنانة ميران عبدالوارث إلى طاقم العمل.



الفنان أحمد داود

الفيلم من تأليف وإخراج الكاتب والروائي محمد صادق، ويستند إلى روايته الأكثر مبيعًا والصادرة عام 2020. تنتجه شركة The Producers Films، تحت قيادة المنتج هاني أسامة، استكمالًا لمسيرتها في تحويل الأعمال الأدبية إلى تجارب سينمائية إنسانية.

ترقبوا المزيد من اللقطات الحصرية من كواليس إذما، الفيلم الذي يروي قصة إنسانية مؤثرة تتجلى على الشاشة.



عن The Producers Films

تأسست شركة The Producers Films في عام 2000 على يد المنتج هاني أسامة والمخرج هادي الباجوري، وتعد من أبرز شركات الإنتاج السينمائي في مصر. استطاعت الشركة أن تترك بصمة واضحة في الصناعة من خلال تقديم أعمال متميزة جمعت بين الجودة الفنية والجماهيرية.

ومن أبرز إنتاجاتها السينمائية: هيبتا والشيخ جاكسون والدرامية: سابع جار وأنا شهيرة أنا الخائن ونمرة اثنين. منذ عام 2015، بدأت الشركة في تبني استراتيجية تحويل الروايات العربية الناجحة إلى أعمال درامية وسينمائية، حصدت من خلالها إشادة نقدية واسعة.