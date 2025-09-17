نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء المقبل.. طرح فيلم جوازة ولا جنازة في السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دور العرض المصرية الفترة المقبلة لطرح فيلم جوازة ولا جنازة، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة.

موعد طرح فيلم جوازة ولا جنازة في السينمات

ومن المقرر ان يطرح فيلم جوازة ولا جنازة، يوم الأربعاء المقبل، 24 سبتمبر في السينمات المصرية، أيضًا بجميع سينمات الوطن العربي يوم الخميس 25 سبتمبر.

أبطال فيلم جوازة ولا جنازة

وفيلم جوازة ولا جنازة يجمع نيللي كريم وشريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج أميرة دياب، وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب، وإنتاج إتحاد الفنانين للسينما والفيديو هشام عبدالخالق.

أحداث فيلم جوازة ولا جنازة

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تُجبران على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

اخر اعمال نيللي كريم وشريف سلامة

وكان فيلم هابي بيرث داي آخر أفلام نيللي كريم وشريف سلامة، وشاركهم البطولة حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب.

اخر اعمال نيللي كريم

وكان اخر اعمال نيللي كريم هو مسلسل اخواتي الذي عرض في النصف الأول من رمضان، ودارات أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، حول 4 شقيقات هن نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.