نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد المقبل.. إنطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2 على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور عرض أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2 علي منصة يانغو بلاي، بطولة غادة عادل، وذلك بعد طرح البرومو الرسمي للعمل.

موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2

ومن المقرر ان تنطلق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2، ابتداءًا من يوم الأحد المقبل 21 سبتمبر، على منصة يانغو بلاي.

برومو مسلسل وتر حساس 2

سبق، وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة يانجو بلاي خلال الساعات الماضية البرومو الرسمي للعمل، وظهرت خلاله غادة عادل ومحمد علاء بعد عوته من السفر، أما كمال أبو رية يدخل في صراع مع ابنته وابنه محمد محمود عبدالعزيز، بسبب علاقته مع صديقة ابنته رانيا منصور، خروج إنجي المقدم من السجن.

تفاصيل مسلسل وتر حساس2

وتقدم غادة عادل بطولة الجزء الثاني، بدلًا من صبا مبارك التي قامت ببطولة الجزء الأول، ولن تجسد غادة شخصية سلمى التي قدمتها صبا مبارك فى وتر حساس من قبل، ويشهد الجزء الثاني العديد من المفاجآت سواء فيما يتعلق بأبطال الجزء الأول، أو في الأدوار الجديدة التى سيجسدها النجوم الجدد.

تفاصيل الجزء الأول مسلسل وتر حساس

ويذكر ان الموسم الأول من مسلسل وتر حساس قد حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه نهاية أكتوبر الماضي على منصة يانغو بلاي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت صبا مبارك خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، فيما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.