هيثم نبيل يخوض أولى تجاربه التمثيلية في مسلسل "لينك"

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ المطرب والملحن هيثم نبيل تصوير أولى خطواته في عالم التمثيل من خلال مسلسل "لينك"، المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل عقر منصة watch it ضمن قائمة الأعمال الشتوية "أوف سيزون".

تصريحات هيثم نبيل

وكشف هيثم نبيل في تصريحات صحفية، أنه يجسد شخصية صارمة ومختلفة تمامًا عن الصورة المعتادة للمطرب الرومانسي ورحلات الصعود، موضحًا أن الشركة المنتجة هي من رشحته لتقديم الدور، في خطوة يصفها بأنها جديدة ومختلفة في مشواره الفني.

وقال هيثم نبيل: "سعيد جدًا بخوض هذه التجربة الجديدة بعيدًا عن الغناء، واشتغلت على نفسي بشكل كبير من خلال كورسات ودورات تدريبية لأنني أحببت التمثيل بجدية، مساحة الشخصية التي أؤديها كبيرة، وقد اجتهدت كثيرًا فيها مع المخرج واشتغلت على تفاصيلها".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أنتظر رأي الجمهور في ظهوري كممثل لأول مرة، وأتمنى أن تنال التجربة إعجابهم".

أبطال المسلسل

المسلسل من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج شركة إيمالاين، ويشارك في البطولة الفنان الكبير سيد رجب، والفنانة رانيا يوسف، ميمي جمال، محمود ياسين جونيور، فرح الزاهد، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد، بجانب المطرب والملحن هيثم نبيل، وعدد آخر من الفنانين.