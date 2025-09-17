نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسبيرو يواصل الاحتفاء بالعام 150 لمؤسسة الأهرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن تهنئة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسة الأهرام في عيدها الـ150، ستظل كبيرة الأثر لدى جموع الصحفيين والمثقفين المصريين والعرب.

وأضاف أن صحيفة الأهرام هي بحق كما قال عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين (ديوان الحياة المعاصرة)، وأثر الصحيفة العملاقة في الصحافة الإقليمية والدولية، كان ولا يزال بلا حدود، مؤكدًا أن الوظيفة المعرفية للأهرام تمتد من مقالات الإمام محمد عبده في القرن التاسع عشر، إلى مقالات نجيب محفوظ في القرن العشرين، ثم إلى الدكتور أحمد زويل في القرن الحادي والعشرين، فضلًا عن باقة من صفوة كتاب العربية، توفيق الحكيم، ويوسف إدريس، ومحمد حسنين هيكل، وأحمد بهاء الدين، ولويس عوض، وعبدالرحمن الشرقاوي، وزكي نجيب محمود، ومصطفى محمود، وأنيس منصور، وغيرهم، متابعًا: “لقد مثّلت إبداعات نُخبة الأهرام معالم كُبرى في خريطة العقل العربي”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إن ماسبيرو والأهرام قلعتان شقيقتان من قلاع القوة الناعمة المصرية، ونحن ننتهز هذه الفرصة لتقديم التهنئة للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وأسرة مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة، إدارةً وتحريرًا، والتأكيد علي تقديرنا واحترامنا لصحيفتنا الكُبرى، ومنبر الحداثة والتنوير الذي لا مثيل له”.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعداد للاحتفاء بعيد الأهرام الـ150 في ندوة وحفل استقبال بمبنى الإذاعة والتليفزيون قريبًا.

ويواصل التليفزيون المصري حتى نهاية العام الجاري 2025، إذاعة تنويهات ومقاطع تشيد بصحيفة الأهرام، التي بلغت مائة وخمسين عامًا دون أن تهرم.