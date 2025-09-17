نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام مشروع جميعة الفن للتنمية تحت شعار "اتنين = واحد".. الإثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم جمعية الفن للتنمية (MADEV)، الاثنين المقبل فعاليات مشروع "اتنين = واحد"، الذي يعزز مفاهيم المساواة بين الجنسين وبتمثيل من الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الأنشطة الفنية في تسع مناطق بالقاهرة الكبرى.

وجاء هذا المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) التي تنفذ بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

الدكتورة شيري رمسيس

وفي هذا السياق قالت الدكتورة شيري رمسيس – المدير التنفيذي لجمعية الفن للتنمية “نؤمن أن تعزيز تكافؤ الفرص والمساواة الاجتماعية يتطلب أدوات مبتكرة وفعالة، ويأتي الفن كأداة قوية لفتح مساحات للحوار والإدماج. سعداء بدعم هذا المشروع مع شركائنا في مصر، ونفخر برؤية الشباب وهم يقودون التغيير بأنفسهم”.

مديرة المشروع بجمعية الفن للتنمية

ومن جانبها أفادت دينا ولعان - مديرة المشروع بجمعية الفن للتنمية "إن مشروع اتنين = واحد يمثل نموذجا لكيفية توظيف الفنون كوسيلة للتغيير الاجتماعي الإيجابي، حيث نجحنا في تمكين مئات الشباب والشابات من التعبير عن أنفسهم وتعزيز قيم المساواة والتنوع. نحن فخورون بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والاتحاد الأوروبي ووزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق هذا الأثر."

ونجح المشروع في تمكين أكثر من 500 شاب وشابة عبر أنشطة تعليمية وإبداعية وتوعوية؛ شملت ورش عمل فنية في الكاريكاتير، والرسم الجداري، وعروض مسرح تفاعلي، وأنشطة رياضية ومعسكرات لصناعة الأفلام القصيرة.

ويختتم المشروع بفعالية لاستعراض آخر التطورات، ومن المقرر أن يشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات المانحة الدولية، بالإضافة إلى الشباب المستفيدين من المشروع.