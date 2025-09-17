نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برسالة مؤثرة لوالدها.. آيتن عامر تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة آيتن عامر تتصدر تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورًا مؤثرة تجمعها بوالدها الراحل، أرفقتها برسالة عاطفية صادقة عبر حسابها على "إنستجرام"، تحدثت فيها عن مشاعر الحزن والاشتياق والدروس التي تعلمتها من فقدانه.

وكتبت آيتن: "زعلانة منك في حاجات، ومفتقداك في حاجات أكتر بكتير، ومتاكدة إنه لو كنت موجود كنت هتبقى السند، لكن غيابك خلاني أكون سند لنفسي وللي نحوا، لأن فيا منك كتير، خصوصًا قوتك وجدعنتك، بس أنا تعبت من كتر القوة وزهقت، مش عايزة مشاكل ولا حروب، اللي عايز يفهم يفهم، واللي عايز يحكم ياخد راحته، مش هبرر ومش هدافع".

وأضافت: "اتطمن، بنتك بميت راجل، ومهما الدنيا قست هتفضل واقفة ورأسها مرفوعة، يمكن تاخد استراحة محارب، بس دايمًا هتكون جاهزة لأي حاجة، ومش هيكون في احتمال للخسارة".

واختتمت رسالتها قائلة: "بحبك، ووحشتني، وزعلانة منك، ومشبعتش منك، وجوايا وجع كبير، بس مش هقولك غير كلمة واحدة: اطمن... بنتك قدها".