لهذا السبب.. روبرت ريدفورد يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان روبرت ريدفورد تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما ودّعته هوليوود والعالم، حيث توفي في ولاية يوتا عن عمر ناهز 89 عامًا، أثناء نومه في منزله الجبلي القريب من بروفو.

معلومات عن روبرت ريدفورد



ترك "ريدفورد" بصمة خالدة في تاريخ السينما الأمريكية بفضل موهبته الاستثنائية وحضوره الآسر، حيث لمع منذ بداياته مع بول نيومان في الفيلم الكلاسيكي بوتش كاسيدي أند ذا سندانس كيد عام 1969، قبل أن يتحول لاحقًا إلى واحد من أبرز المخرجين ويحصد جائزة الأوسكار، إلى جانب تأسيسه لمهرجان سندانس الذي غدًا من أهم المنصات العالمية للسينما المستقلة.

عرف الراحل، واسمه الكامل تشارلز روبرت ريدفورد الابن، بمواقفه الإنسانية ودعمه للقضايا البيئية وحقوق قبائل الأميركيين الأصليين، كما ظل صوتًا مدافعًا عن القيم التقدمية طوال مسيرته.



وبين التمثيل والإخراج والالتزام الاجتماعي، رسّخ ريدفورد مكانته كأيقونة لا تتكرر، بعدما شارك في أعمال خالدة مثل ذي غريت غاتسبي، آل ذي بريزيدنتس من، وأوت أوف أفريكا. ورغم نيله أوسكار عن مجمل أعماله عام 2002، ظل تقدير جمهوره هو جائزته الأسمى.

برحيله، يطوي العالم صفحة أحد أعظم نجومه، الذي ترك وراءه إرثًا سينمائيًا وفنيًا سيبقى خالدًا عبر الأجيال.