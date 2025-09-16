نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية ومسرحية.. خالد سليم يعيش حالة من النشاط الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان خالد سليم حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث يشارك في مسرحية "فيلم رومانسي" ضمن فعاليات "تياترو شو"، كما يستعد لطرح أغنية سينجل جديدة الفترة المقبلة.

خالد سليم يطرح أغنية سينجل جديدة

يستعد خالد سليم لـ طرح أغنية سينجل جديدة، يتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن مدين، وسجل الاغنيه مؤخرًا في أحد استوديوهات القاهرة.

تفاصيل اغنيه خالد سليم الجديدة

ومن المقرر إطلاق الأغنية قريبًا على جميع منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التوزيع والمكساج، ضمن مجموعة أعمال جديدة يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

أحدث اعمال خالد سليم

ومن ناحية اخري، يشارك خالد سليم في مسرحية "فيلم رومانسي" ضمن فعاليات "تياترو شو"، من بطولة: جيهان خليل، محمد جمعة، نانسي صلاح، هبة عبد العزيز، وشريف حسانين، وهي من تأليف أحمد الملاوني وإخراج محمد جبر.

قصة مسرحية "فيلم رومانسي"

وتدور أحداثها في إطار كوميدي غنائي استعراضي، وتحكي قصة فتاة نشأت في بيئة تشاؤمية تجاه الحب، إلا أن حادثًا غريبًا يغير حياتها؛ لتبدأ رحلة اكتشاف ذاتها وحبها للذات، وصولًا إلى السعادة الحقيقية.

اخر اعمال خالد سليم

وكان اخر اعمال خالد سليم هو مسلسل "وتقابل حبيب"، بجانب ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.