نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من جديد مع ميمي جمال.. زينب العبد تكشف ملامح دورها في لينك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة زينب العبد على المشاركة في بطولة مسلسل "لينك" مع الفنان سيد رجب ورانيا يوسف. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت يناقش العديد من المشاكل الراهنة والمهمة ومنها خطر السوشيال ميديا.

تفاصيل شخصية زينب العبد:

ومن المقرر أن تجسد زينب خلال أحداث المسلسل شخصية فتاة تدعى بسنت تعمل لدي يسرية والتي تقدم شخصيتها الفنانة ميمي جمال في منزلها لكن تعاملها كأبنه لها، وتنقلب الأمور رأسًا على عقب خلال الأحداث في يوم وليلة لنرى كيف تتعامل بسنت ويسرية على هذه التغيرات.

وعبرت زينب عن سعادتها بالعمل مرة آخري مع الفنانة ميمي جمال، ووصفتها بأنها جميلة وتعرف كيف تتعامل مع النجوم الشباب وتدعهم طول الوقت، كما أنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل " لينك" لما يتضمنه من قضايا اجتماعية مهمة، وتتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

آخر أعمال زينب العبد:

ويذكر أن شاركت زينب العبد في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل العتاولة الجزء الثاني، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وفيفي عبده وزينة، زينب العبظ، نسرين أمين، وغيرهم،ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى.