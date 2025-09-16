نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيني جونة يكشف عن أبرز تفاصيل برامجه الأساسية في الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسر سيني جونة أن يعلن عن أبرز تفاصيل برامجه الأساسية، مع اقتراب انطلاق الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي (16 – 24 أكتوبر/تشرين الأول 2025)، مؤكدًا دوره كمحرك رئيسي لدعم المواهب السينمائية الإقليمية، ومنصة للتواصل بين صناع السينما من العالم العربي ونظرائهم الدوليين. وتُقام فعاليات سيني جونة في الفترة من 17 وحتى 23 أكتوبر/تشرين الأول 2025 داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

ركائز سيني جونة الأساسية

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام: مختبر تطوير المشاريع والإنتاج المشترك، يستقبل سنويًا مشروعات روائية ووثائقية طويلة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج. في نسخته الثامنة، تلقى البرنامج أكثر من 290 مشروعًا من مختلف أنحاء العالم العربي، اختارت لجنة متخصصة منها 19 مشروعًا وفيلمًا (12 في مرحلة التطوير و7 في مرحلة ما بعد الإنتاج) تمثل 12 دولة عربية بالشراكة مع خمس دول غربية.

ملتقى سيني جونة لصناع الأفلام: منتدى للحوار بين الأصوات السينمائية، يجمع هذا العام صناع أفلام عربًا ودوليين في موائد مستديرة وورش عمل ومحاضرات يقدمها خبراء الصناعة، لمناقشة قضايا اجتماعية واقتصادية مرتبطة بالسينما.

سيني جونة للمواهب الناشئة: برنامج مُصمم لدعم الطلاب وصنّاع الأفلام الجدد، يتيح لهم المشاركة في فعاليات المهرجان واكتساب خبرات مهنية من خلال التوجيه والترويج والدعم.

سوق سيني جونة: مركز نابض للتواصل بين المنتجين، شركات التوزيع، منصات الفيديو حسب الطلب، مبرمجي المهرجانات والمؤسسات السينمائية، بما يتيح فرصًا للتعاون العابر للحدود.



المشروعات المختارة – سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025

مرحلة التطوير

مشروعات روائية طويلة: "أخاف يوم أقابلك" (مصر)، "أسا" (فرنسا)، "باراديس بيروت" (لبنان/فرنسا)، "حيوانات" (مصر)، "كارت أزرق" (السودان/مصر/السعودية)، "كي طيّح البقرة!" (المغرب)، "لا صبر ولا سلوان" (الأردن/فلسطين).

مشروعات وثائقية طويلة: "بيسو" (العراق/الدنمارك)، "حكايات الحب الأربعة" (مصر)، "صوتك بس" (السعودية/السودان/مصر)، "مختفي" (فرنسا/سوريا/لبنان).

مشروع هجين: "ملح" (تونس/فرنسا/بلجيكا/الدنمارك/قطر).



مرحلة ما بعد الإنتاج:

روائي طويل: "حليمة" (المغرب).

وثائقي طويل: "أرض إسمنتية" (الأردن/فلسطين)، "أنا واحد منهم" (بولندا/السعودية/قطر/سوريا)، "حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا" (مصر/السعودية)، "الرجل الذي ينحني أمام الزهور" (قطر/لبنان)، "يلا نلعب عسكرة" (اليمن/قطر/النرويج/فرنسا).

هجين طويل: "قساطل" (لبنان).



جوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام

تتنافس المشاريع والأفلام على مجموعة من الجوائز المادية والخدمية المقدمة من مؤسسات محلية ودولية، تتجاوز قيمتها مئات آلاف الدولارات. وتشمل:جائزتان أساسيتان من منصة الجونة السينمائية بقيمة 15،000 دولار أمريكي لكل من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

جوائز مالية وخدمية من مؤسسات رائدة مثل: إم بي سي ستوديوز وأكاديمي، شاهد، ART، مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية، مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، MAD Solutions، إضافة إلى دعوات خاصة للمشاركة في معامل وأسواق دولية مثل تورينو، روتردام، دربان، وميديميد.

خدمات تقنية وفنية من شركات مثل بي ميديا برودكشنز، بيج بانج ستوديوز، شيفت ستوديوز، وذا ساوند أوف إيجبت.



لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025

إيسونا باسولا – منتجة وخبيرة سينمائية، والرئيسة السابقة لأكاديمية الفيلم في كاتالونيا (إسبانيا).

أحمد عامر – كاتب ومخرج ومنتج (مصر).

لمياء الشرايبي – منتجة ورئيسة مؤسسة "تميّز" لتطوير الأفلام (المغرب).



منصة للتطوير والتواصل

سيقدم المخرجون والمنتجون مشروعاتهم أمام خبراء صناعة، موزعين، مبرمجي مهرجانات ومؤسسات مانحة للحصول على استشارات فنية وتطويرية، إضافة إلى لقاءات فردية وبرامج تدريبية بإشراف أيمن الأمير (مشرف سيناريو)، وبريجيد أوشيا (مديرة مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبي)، مع دعم في المونتاج تقدمه المونتيرة هبة عثمان.