مهرجان الجونة السينمائي يحتفي بمئوية يوسف شاهين: الأب الروحي لموجة جديدة للسينما العربية

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار احتفاله بمئوية المخرج الأيقوني يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير/كانون الثاني 2026، ينظم مهرجان الجونة السينمائي برنامجًا خاصًا يكرّم أحد أعمدة الإبداع السينمائي في العالم العربي والعالم، الذي ترك إرثًا خالدًا وأثرًا لا يُمحى على أجيال من السينمائيين برؤيته الفريدة وأعماله المضيئة.

ويتضمن البرنامج عروضًا استعادية لأحد أبرز أفلام شاهين، إلى جانب مجموعة مختارة من الأفلام التي قدّمها مخرجون تأثروا بفنه ورؤيته، على أن يعلن المهرجان قريبًا عن تفاصيل هذه الأفلام وجدول العروض. ويأتي هذا التكريم ليؤكد مكانة شاهين باعتباره الأب الروحي لموجة جديدة من السينما العربية، وواحدًا من أبرز الأصوات التي حوّلت السينما إلى مساحة للتعبير الحر والجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

مهرجان الجونة السينمائي: منصة للثقافة والإبداع

يُعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض باقة من الأفلام العربية والدولية أمام جمهور شغوف بالسينما، وتعزيز التواصل الثقافي عبر هذا الفن العالمي، فضلًا عن مد جسور التعاون بين صناع الأفلام محليًا ودوليًا. كما يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب الجديدة وتطوير صناعة السينما العربية، خاصة من خلال ذراعه الصناعي سيني جونة.

تتضمن دورة هذا العام ثلاث مسابقات رسمية (الأفلام الروائية الطويلة، الوثائقية الطويلة، والقصيرة)، إلى جانب الاختيار الرسمي خارج المسابقة والبرنامج الخاص، مع عرض نحو 70 فيلمًا من أحدث وأبرز الإنتاجات. وتبلغ قيمة الجوائز 230 ألف دولار أمريكي، إلى جانب الجوائز العينية (نجمة الجونة والشهادات). كما يواصل المهرجان تقديم جائزة سينما من أجل الإنسانية للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني، وجائزة نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام التي تتناول قضايا البيئة.