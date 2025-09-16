نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنافسة تشتعل بين "درويش" و"الشاطر" على صدراة شباك تذاكر السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "درويش" بطولة الفنان عمرو يوسف نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، منذ بداية طرحه بـ دور العرض السينمائية في 13 أغسطس الماضي، حيث حصد إيرادات بلغت 49 مليون و764 ألف جنيه، لذلك احتل المركز الأول في شباك تذاكر السينمات.

بينما حقق فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة إيرادات 104.8 مليون جنيه، منذ بداية عرضه في 16 يوليو الماضي، لذلك احتل المركز الثاني في شباك تذاكر السينمات.

تفاصيل فيلم درويش



وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.

تفاصيل فيلم الشاطر



وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.