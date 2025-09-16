نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى الأتربي تكشف عن مفاجأة مع ياسر جلال في "كلهم بيحبوا مودي" رمضان 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة هدى الأتربي حماس جمهورها بعدما شاركت صورة عبر خاصية "الستوري" جمعتها بالنجم ياسر جلال من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، معلقة بعبارة كشفت عن مفاجأة في شخصيتها الجديدة.

وأعربت الأتربي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل، الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني 2026، مؤكدة أن تعاونها مع ياسر جلال للمرة الثانية بعد نجاحهما في "ضل راجل" يمثل إضافة مهمة لها، حيث يحرص دومًا على أن يكون كل فريق العمل شركاء في النجاح.

وعن طبيعة شخصيتها، أوضحت هدى أنها تقدم دورًا كوميديًا يختلط بالرومانسية والتشويق، وهو لون مختلف تمامًا عليها، مشيرة إلى أن معظم مشاهدها تجمعها بياسر جلال.

كما عبّرت عن سعادتها بالوقوف أمام النجمة القديرة ميرفت أمين، التي تعتبرها قدوة منذ طفولتها.