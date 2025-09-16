"شراب التوت 4" يشعل الجدل في تركيا ويتصدر تريند جوجل وسط مطالبات بالمنع

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثار المسلسل التركي الشهير "شراب التوت" موجة واسعة من الجدل مع انطلاق موسمه الرابع، حيث تصدّر تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته على قناة Show TV، لتنهال عليه انتقادات جماهيرية حادة بسبب ما وصفه البعض بـ "المشاهد الجريئة" و"تهديد قيم الأسرة".

ولم تمضِ أيام قليلة حتى أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK) فتح تحقيق رسمي حول ما تضمنته الحلقة الأولى، بعد تلقيه مئات الشكاوى من المشاهدين. وفي تصريحاته عبر منصة "إكس"، شدد رئيس الهيئة أبو بكر شاهين على أن أي محتوى يمس الأسرة لا يقتصر ضرره على الشاشات، بل يمتد ليؤثر على الأطفال والشباب ومستقبل المجتمع، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العمل.

من جانبها، أصدرت الشركة المنتجة Gold Prodüksiyon بيانًا توضيحيًا نفت فيه نية المسلسل الإساءة للقيم الاجتماعية أو العادات التركية، مشيرة إلى أنها تحترم مؤسسة الأسرة وتعكس في أعمالها قصصًا وتجارب درامية قد تبدو أحيانًا مبالغًا فيها. وأكدت الشركة التزامها بمعالجة الانتقادات التي وُجهت إليها، وإظهار حساسية أكبر تجاه ردود الفعل الجماهيرية.