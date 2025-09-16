نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يشيد بزوجته ويتحدث عن حياته الخاصة وسر نجاحه الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الفنان اللبناني راغب علامة عن علاقته بزوجته جيهان، مؤكدًا أنها إنسانة طيبة، أم مثالية وزوجة رائعة، مشيرًا إلى أن علاقتهما قائمة على الاحترام والمحبة المتبادلة. وأوضح في فيديو شاركه مع جمهوره عبر إنستجرام أنه يعتبر نفسه محظوظًا لأنه أحسن الاختيار، بينما أضاف مازحًا أن زوجته ربما لم تحسن الاختيار، لكنه ممتن لوجودها في حياته.

وخلال تفاعله مع أحد أسئلة المتابعين حول ما يفكر فيه قبل النوم، قال راغب إنه يستحضر نعم الله عليه التي لا تحصى ويشعر بالامتنان لها دائمًا.

أغنية قلبي عشقها والسر وراء استمرار نجاحها

من جانب آخر، استعاد راغب علامة ذكرياته مع أغنيته الشهيرة قلبي عشقها، موضحًا أن سر نجاحها يعود إلى بساطتها، وهو ما جعلها قادرة على الاستمرار لسنوات طويلة والتأقلم مع اختلاف أذواق الجمهور عبر الأجيال، رغم التغيرات الكبيرة التي تفرضها السوشيال ميديا. وأكد أن دور الفنان الحقيقي هو الاستمرار في تقديم أعمال تلمس الناس وتبقى في ذاكرتهم.

انتقادات وحملة على مواقع التواصل

أما عن الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، فكشف راغب عن وجود حملة ممنهجة تستهدفه، معتبرًا أن هذه المنصات تحولت إلى مساحة يخرج فيها البعض أحقادهم على الناجحين. وأكد أنه يؤمن بالقانون والقضاء كوسيلة عادلة لإنصافه وإنصاف الآخرين، مشيرًا إلى أنه فكر جديًا في الابتعاد عن استخدام مواقع التواصل بسبب تزايد هذه الظواهر السلبية.

