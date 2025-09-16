نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على سر تصدر سيد مكاوي تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لا يزال اسم الموسيقار الكبير سيد مكاوي حاضرًا في وجدان جمهوره ومحبيه، حيث تصدّر مؤخرًا محركات البحث على جوجل عقب رحيل زوجته الفنانة التشكيلية زينات خليل علي، التي وُري جثمانها الثرى بمقابر العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد صلاة الجنازة عليها من مسجد الشرطة.

وشهد عزاء الراحلة، الذي أُقيم بمسجد عمر مكرم، حضورًا لافتًا لعدد كبير من الشخصيات العامة ونجوم الفن والإعلام، من بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان سامح الصريطي، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي محمد مصطفى شردي، والكاتب عبد الرحيم كمال، والفنانة مي فاروق، والفنانة نادية مصطفى، إلى جانب الفنان أركان فؤاد والفنانة سحر نوح والفنان محمد علي رزق.

كما حرص عدد من المسؤولين على تقديم واجب العزاء، بينهم وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ووزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي، والدكتورة إيناس عبد الدايم، إلى جانب المستشار عدلي حسين، والمخرج خالد جلال، والإعلاميون جمال عنايت وجاسمين طه وعمرو الليثي وأميمة شكري رئيسة راديو مصر.

وكانت أميرة مكاوي، ابنة الموسيقار الراحل، قد أعلنت خبر وفاة والدتها عبر حسابها على فيسبوك، بكلمات مؤثرة ودعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة.