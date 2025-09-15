نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كرم: ممتنة لتجارب الأذى التي علمتني دروسًا قيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة هيدي كرم عن الطريقة التي تتبعها في تعاملها مع من أذوها، مؤكدة إلى أنها ممتنة لجميع تلك التجارب التي علمتها دروسًا كثيرة، وذلك خلال مقطع فيديو بحسابها على إنستجرام.

“الامتنان بدلًا من الانتقام”: نصيحة هيدي كرم

وقالت هيدي كرم: "مؤخرًا بقيت بتعامل مع الناس اللي ضايقوني بطريقة تخليني أتخطاهم وأستفيد من التجارب، كل واحد آذاك في حياتك كان لسبب، أو عشان تتعلم درس معين أو تكتشف حاجة عن نفسك".



واختتمت هيدي كرم: "كل إنسان وجعك علمك درس ووجوده كان مهم جدا عشان تطور عقلك وأفكارك، إنساه ومتفكرش قد إيه أنت عايز تنتقم منه، وخليك ممتن للتجربة اللي علمتك".