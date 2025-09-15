نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يتصدر المشهد الفني والاقتصادي بـ60 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، بعدما عقد مقارنة بين الفنان تامر حسني والفنان عمرو دياب من ناحية التأثير الاقتصادي والجماهيري داخل مصر وخارجها.

وبدأ الفيديو باستعراض قائمة أكثر خمس شخصيات عربية متابعة عبر موقع "إنستغرام"، حيث جاء في المركز الخامس تركي آل الشيخ بـ35 مليون متابع، والمركز الرابع نانسي عجرم بـ40 مليون متابع، بينما حلّ الفنان تامر حسني في المركز الثالث بـ41 مليون متابع، تلاه في المركز الثاني هدى قطان بـ57 مليون متابع، وتصدّر القائمة محمد صلاح بـ66 مليون متابع. وقد لفت غياب اسم عمرو دياب عن القائمة أنظار المتابعين مما أثار دهشتهم.



إنجازات تامر حسني:



وسلّط الفيديو الضوء على إنجازات تامر حسني في موسم 2025، حيث أحيا ست حفلات جماهيرية وسياحية في الساحل الشمالي بعوائد تقديرية بلغت نحو 30 مليون جنيه، كما حقق فيلمه الأخير ريستارت 100 مليون جنيه داخل مصر، إضافةً إلى تشغيل دور العرض والعاملين بها بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه أخرى، أما على الصعيد الخارجي، فقد جمع الفيلم نحو 700 مليون جنيه، الأمر الذي اعتبره الفيديو إضافة معنوية كبيرة لمكانة الفن المصري عالميًا.

وبحسب ما جاء في المقطع المتداول، فإن إجمالي ما أدخله تامر حسني لمصر خلال موسم واحد يُقدَّر بنحو 60 مليون جنيه. وفي المقابل، أشار الفيديو إلى أن الفنان عمرو دياب قدّم هذا الموسم حفلة جماهيرية واحدة وحفلًا خاصًا فقط، بإجمالي إيرادات قُدّرت بنحو 5 ملايين جنيه.

وأكد الفيديو أن الفارق بين النجمين بدا واضحًا هذا الموسم من حيث التأثير الاقتصادي المباشر، حيث حقق تامر حسني إيرادات تفوق عشرة أضعاف ما قدّمه عمرو دياب، بجانب انتشاره العالمي، ليُرسّخ مكانته كأحد أبرز الأسماء الفنية الداعمة للاقتصاد المصري في الوقت الراهن.