نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغنية "شيل الشيلة" وراها قصة وحكاية عند النجم حمزة نمرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة: "عدد كبير من أغاني ألبومي الأخير قد قمت بتلحينها وهناك أغاني أخرى من تلحين زملاء مبدعين، أعتقد أنني عندما ألحن أغنية وأقدمها بصوتي بيكون هناك نوع من التوحد مع صوتي وإمكاناتي. أنا أحب التلحين وأحاول أن أستفيد من إمكاناتي."

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "عندما أغني من لحن غيري بيكون هناك حالة من الإبداع لأن هناك رؤى وأفكار مختلفة، قدمت مع الملحن محمدي وهو ملحن ممتاز ومهم، قام بتلحين أغنية 'شيل الشيلة'."

وتابع: "نجد في هذه الأغنية أن الشخصية اختلفت وأصبح هناك بعد لم أكن أتوقع أنني سأصل إليه. دائمًا أحاول أن أظهر روح وفكر ورؤية الملحن الذي أتعاون معه."

وأضاف حمزة: "أغنية 'شيل الشيلة' من كلمات محمود عبدالله والهام محمدي وتوزيع اندري مينا. هذه الأغنية جاءت بالصدفة في آخر الألبوم واحنا بننتهي منه، أرسل محمدي لي الأغنية ولها لحنين وقالي إيه رأيك وأعجبت جدًا بها واختارت الشكل الأول."

وأردف: "أغني ما أؤمن به أو يعبر حالة تخصني أو أكون معجب به جدًا، كل واحد مننا لديه شخصية وبعد آخر في حياته. في زمن السوشيال ميديا نجد أن هناك من يحسدك على حياتك عندما يرى صور أو ما شابه ذلك لك."

"حكاية الأغنية جاءت من خلال الملحن محمدي وكان في فترة انتعاش فني وتحدث مع مؤلف وقاله له ناس كتير بتحسدني وبستكتر عليا ما أنا فيه، ومن هنا جاءت فكرة الأغنية وكلماتها."



