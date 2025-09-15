نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ننسى مين؟".. سمر الحسيني تعود بفيديو كليب جديد بتوقيع هنا حافظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المطربة سمر الحسيني، نجمة برنامج Arab Idol، عن استعدادها لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ننسى مين"، حيث أطلقت البرومو الدعائي للأغنية عبر منصاتها الرسمية، وذلك تمهيدًا لعرضها الكامل قريبًا.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرجة هنا حافظ، وتُعد تعاونًا جديدًا بين سمر وفريق عمل مميز.

صناع أغنية “ننسى مين”

وتحمل أغنية "ننسى مين" كلمات أحمد عبد المنعم، ألحان خالد جنيدي، توزيع وميكس وماستر بيشوي سمير، مونتاج وألوان جميل قرنفل، وتم تصوير الكليب بعدسة محمود ناصر، والإنتاج المنفذ من تنفيذ Kaian For Media.



سمر الحسيني نجمة أراب آيدول

تنتمي سمر الحسيني لمحافظة بورسعيد، وبرزت في الموسم الرابع من برنامج أراب آيدول، واستطاعت منذ ظهورها أن تبني قاعدة جماهيرية من خلال عدد من الأغاني المنفردة "سينجل" التي لاقت صدى جيدًا.

برزت سمر الحسيني من خلال مجموعة من الأغاني المنفردة التي قدّمتها بصوتها المميز وإحساسها العالي، حيث أثبتت قدرتها على التنويع بين الألوان الغنائية الطربية والعاطفية، من بين أبرز أعمالها، أغنية "حبيبك النبي" وهي من كلمات حسن باهي، ألحان أشرف بازيد، وتوزيع حماده الحسيني.



كما قدّمت سمر أغنية "وقف قلبي"، وهي عمل رومانسي بكلمات الشاعر سجاد التميمي، وألحان خالد العبيدي، وتوزيع مثنى العيسى، ونجحت من خلالها في التعبير عن مشاعر الحب والانكسار بأسلوب مؤثر، أما أغنية "تحاسيني"، التي تعاونت فيها مع الشاعر هاني الصغير والملحن خالد جنيدي والموزع حازم رأفت، فقد جاءت بإيقاع عصري ومميز جذب جمهور الشباب.

واصلت سمر تعاونها مع نفس الفريق في أغنية "نكدية"، التي كتب كلماتها سلمى رشيد، وجاءت بلحن خالد جنيدي وتوزيع حازم رأفت.

وأغنية "قطعة من روحي"، جاءت من كلمات حسين الدين محمود، ألحان حسين محمود، وتوزيع أحمد أمين، أما أغنية "يا فاشل"، فكانت من كلمات محمد أبو زيد، ألحان محمد بدر، وتوزيع أحمد منير، وقد تبعتها بأغنية "قلب شيطان"، التي جمعتها مجددًا مع بدر ومنير.