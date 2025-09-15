في ذكرى وفاته.. محطات فنية هامة في حياة حسين الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان حسين الشربيني، حيث رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2007، وهو من مواليد 16 نوفمبر 1935،، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية له.

بداياته الفنية





بدأت علاقة الشربيني بالفن وعمره 7 سنوات حيث لفت مدرس اللغة العربية نظر الفنان الراحل إلى موهبته في التمثيل لأدائه الجيد في قراءة المحفوظات إلى أن التحق بالجامعة في كلية الآداب جامعة القاهرة لدراسة الاجتماع وعلم النفس عام 1954. نصحه الدكتور رشاد رشدي الذي كان مشرفًا على الفرقة الفنية بكلية الآداب بضرورة الالتحاق في معهد الفنون المسرحية (مصر) حتى يصقل موهبته بالدراسة.

وقد برزت موهبته الفنية في المرحلة الجامعية بشكل جيد مما دفع الدكتور «رشاد رشدي» المشرف الفني بالكلية في ذلك الوقت، إلى دفعه لدراسة الفنون المسرحية، وهو ما فعله الشربيني، ليتخرج من كلية الآداب عام 1958، ويحصل على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1960.

أشهر أعماله المسرحية





إلا أن هوايته لعالم التمثيل غلبت عليه، فالتحق بالعمل في مسرح التلفزيون الذي قدم من خلاله عددًا من الأدوار من خلال مسرحيات مثل شقة للإيجار ومن أجل ولدي، وهي أدوار صغيرة ولكنها قدمته إلى الجمهور، عرف بعدها طريقه إلى عالم السينما من خلال عدد من الأدوار الصغيرة أيضًا في البداية، وكانت أول مشاركاته السينمائية في فيلم المارد عام 1964، والجزاء عام 1965، لتتوالى أعماله بعد ذلك من خلال 90 فيلما وهي عدد الأفلام التي شارك بها في السينما.



أعماله





من التمثيليات التلفزيونية (طلقة رصاص بدور حسنين، الحب والظلال، السرداب)

من أفلامه (أنا لا عاقلة ولا مجنونة، اليتيم والذئاب (فيلم)، الأفوكاتو، عطشانة، وزير في الجبس، هرم للإيجار (فيلم).