حمزة نمرة: يكشف أسباب طرحه ألبومه "بالتقسيط": تركيز الناس قل وبقى سريع

أحمد جودة - القاهرة - قال النجم والمطرب الكبير حمزة نمرة عن ألبومه الجديد "خلينا نسميه قرار شخصي رقم 1"، وهذا اسم الأغنية: "عندما يكون هناك مشروع أغنية ولم أكن مقتنعًا بها بنسبة 100%، أصبحت لدي مرونة أن أطرحها وأترقب ردود الفعل".

تصريحات حمزة نمرة

وتابع: “هذا لأول مرة يحدث، لأن ألبوماتي السابقة كنت متوترًا جدًا وبتعب جدًا أنا والموسيقيين وفريق العمل معي حتى يخرج في أفضل صورة؛ لهذا كانت المدة بين كل ألبوم وآخر نحو سنتين ونصف”.

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في حلقة استثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "أنا في الألبوم الأخير لم أكن متوترًا وأصبحت متقبلًا وأكثر هدوءًا وأقدم أفضل ما عندي وأنتظر ردود الفعل على ما أقدمه، ما دام الله أعطاك الصحة وتقدر تنتج لنفسك الأغاني، فلماذا ننظر؟".

وأكمل: "أصبحت متفتحًا أكثر لطرح الأغاني على الجماهير ولا انتظر إن كان ممكن يكون في أحسن من ذلك، وأصبح لدي قناعة بهذا الأمر".

وأردف أن فكرة نزول الأغاني كل أسبوع 3 أغاني تعود في المقام الأول "للماركتنج" وفريق التسويق: "نحن نتابع ما يستجد على الصناعة، لم تعد الصناعة الآن شريط كاسيت وسي دي، الصناعة الآن تغيرت في الأغاني، عندما تقدم أغنية تنظر حتى يتم سماعها أكثر من مرة".

وتابع: “أنا مقتنع وفريق عملي أننا ننزل كل فترة بأغنية وليس ألبوم مرة واحدة؛ لأن المزاج العام للمستمع تغير الآن، هناك أغان لو نزلت مع الألبوم كامل بتتعرض للظلم ولا يسمعها المتلقي جيدًا. نحاول نتعايش مع الوضع الجديد ونعطي فرصة للناس أن نستمتع ببعض الأغاني بشكل أفضل”.

حمزة نمرة: المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة

وأضاف حمزة:"سعيد بردود الفعل والنجاح للأغاني والتريندات التي حققها، لم أتوقع هذا النجاح الكبير وسعدت جدًا بما حققه من نجاح، المنافسة جيدة لصناعة الأغاني، الاغنية الحلوة هتتسمع في كل الأحوال".

واختتم: "المنافسة مع كبار المطربين مهمة لصناعة الأغاني وتخدم المتلقي بأنواع وأشكال غنائية مختلفة".